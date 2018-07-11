В Карелии подорожали коммунальные услуги, больше всего – электроэнергия

Рост тарифов на отдельные виды коммунальных услуг в Карелии составил за период с 3 по 9 июля 0,5-3,6%, сообщает Карелиястат.

Больше всего подорожала электроэнергия – на 3,6%. Тариф на услуги по снабжению электроэнергией составил 269,47 рубля за 100 кВт.ч.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".