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Новости. Экономика
12:49, 11 Июля 2018

В Карелии подорожали коммунальные услуги, больше всего – электроэнергия


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Рост тарифов на отдельные виды коммунальных услуг в Карелии составил за период с 3 по 9 июля 0,5-3,6%, сообщает Карелиястат.

Больше всего подорожала электроэнергия – на 3,6%. Тариф на услуги по снабжению электроэнергией составил 269,47 рубля за 100 кВт.ч.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-07-11 13:39:27
Пофиг ваше мирское.
Кирюха непутёвый
2018-07-11 14:10:47
кир, Понятно , ты ж в аду живёшь тебе проще .
кир
2018-07-11 14:21:26
Кирюха непутёвый, нет, просто организм такой. Вчера в магазине у деда видел новые деньги. 200 рублей - у кассира сдачи не было. Я изумился вслух, а он, неразговорчивый такой, ещё просветил и двухтысячную показал. :)
Valentina Vonti
2018-07-11 13:07:20
Это цветочки-скоро будут ягодки по ЖКХ.
Кирюха непутёвый
2018-07-11 12:53:24
Да , Вы , что ?????????????? И Парвенчиков что ??? Как обычно ничего , по делу . Бла бла бла .
Гость
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