В Карелии подростки спрятали "добычу" в лесу

Два жителя Лахденпохского района украли медный провод и спрятали его, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился работник компании сотовой связи и сообщил, что в одном из посёлков похищено 30 метров медного кабеля.

Заявитель пояснил, что накануне происшествия устанавливал новое оборудование, а когда на следующий день вернулся чтобы закончить работу – кабель отсутствовал.

Участковый уполномоченный полиции установил подозреваемых, двух несовершеннолетних жителей посёлка. По версии следствия, они поздним вечером обрезали кабель, а затем спрятали его в лесу. В дальнейшем они планировали его сдать в пункт приёма металла.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.