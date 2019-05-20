В Карелии подростки спрятали "добычу" в лесу

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Два жителя Лахденпохского района украли медный провод и спрятали его, сообщили в МВД Карелии.
В полицию обратился работник компании сотовой связи и сообщил, что в одном из посёлков похищено 30 метров медного кабеля.
Заявитель пояснил, что накануне происшествия устанавливал новое оборудование, а когда на следующий день вернулся чтобы закончить работу – кабель отсутствовал.
Участковый уполномоченный полиции установил подозреваемых, двух несовершеннолетних жителей посёлка. По версии следствия, они поздним вечером обрезали кабель, а затем спрятали его в лесу. В дальнейшем они планировали его сдать в пункт приёма металла.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
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