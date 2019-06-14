В Карелии подросток пошел на преступление ради мотоцикла

Подросток украл с предприятия в Кондопоге металлические изделия, сообщили в МВД Карелии.

Представители одной из деревообрабатывающих фирм, базирующихся в Кондопоге, сообщили о краже. Неизвестный похитил несколько десятков железнодорожных спецэлементов, а также более сотни железнодорожных гвоздей.

В последний момент охранник компании спугнул непрошенного гостя, уже успевшего вынести похищенное. Тот бросил металлические изделия и скрылся. Ущерб был оценен в сумму, превышающую 20 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался подросток. По версии полицейских, ранее не состоявший на учете и не попадавший в поле зрения правоохранителей подросток решил нелегально заработать и похитил элементы оборудования. Он копил сбережения на мотоцикл.

Возбуждено уголовное дело.