В Карелии подросток разломал крышу, чтобы обокрасть гараж

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Подросток украл из гаража чемодан с рыболовными снастями, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Питкярантского района обратился местный житель. Он рассказал, что из его гаража были похищены: чемодан с рыболовными принадлежностями и походный рюкзак.
Сотрудники уголовного розыска Питкяранты выяснили, что неизвестный проник в гараж, проломив крышу. Вскоре они установили подозреваемого – несовершеннолетнего местного жителя.
Он пояснил, что часто проводил время у гаражных боксов. Однажды увидел, что часть крыши одного и них повреждена. Тогда подросток доломал ее, проник внутрь, похитил рюкзак и чемодан. Когда подозреваемый выяснил, что в чемодане находятся рыболовные снасти, то отдал своему знакомому.
Возбуждено уголовное дело.
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