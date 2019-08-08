В Карелии подросток разломал крышу, чтобы обокрасть гараж

Подросток украл из гаража чемодан с рыболовными снастями, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Питкярантского района обратился местный житель. Он рассказал, что из его гаража были похищены: чемодан с рыболовными принадлежностями и походный рюкзак.

Сотрудники уголовного розыска Питкяранты выяснили, что неизвестный проник в гараж, проломив крышу. Вскоре они установили подозреваемого – несовершеннолетнего местного жителя.



Он пояснил, что часто проводил время у гаражных боксов. Однажды увидел, что часть крыши одного и них повреждена. Тогда подросток доломал ее, проник внутрь, похитил рюкзак и чемодан. Когда подозреваемый выяснил, что в чемодане находятся рыболовные снасти, то отдал своему знакомому.

Возбуждено уголовное дело.