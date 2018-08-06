В Карелии пограничники обнаружили браконьеров

Пограничники совместно с сотрудниками рыбоохраны выявили на приграничной территории браконьеров.

Как пишут "Вести Карелии", на приграничной территории Суоярвского и Муезерского районов выявлены шесть нарушителей правил пограничного режима, два нарушителя правил использования прибрежной защитной полосы водного объекта и три нарушителя правил рыболовства.

Браконьеры применяли ставные сети в неустановленный законодательством страны период времени. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей каждому с конфискацией орудия лова.

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