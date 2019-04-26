В Карелии появилась дорожная лаборатория

Специализированная передвижная дорожная лаборатория будет работать на карельских дорогах в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные автомобильные дороги", сообщили в паблике Дороги Республики Карелия.

Карельский Управтодор приобрел специализированную передвижную дорожную лабораторию "КП-514 РДТ", произведенную в Саратове.

С ее помощью можно выполнять работы по диагностике и паспортизации автомобильных дорог, грамотно планировать объемы работ по ямочному ремонту и работ по устройству выравнивающих слоев с предварительным фрезерованием.

Лаборатория имеет несколько измерительных систем, включая необходимое программное обеспечение и оборудование.

Также в ее состав входит система подповерхностного зондирования конструкции дорожной одежды и земляного полотна на основе георадара "ОКО-3", производителем которой является ООО "НИИ Геотех".

Георадар предназначен для определения толщин и структуры конструктивных слоев дорожной одежды, выделения просадок в слоях дорожной одежды и естественного основания, для контроля соответствия строения дорожной одежды проектной документации.