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Новости. Общество
15:14, 26 Апреля 2019
фото: паблик Дороги Республики Карелия

В Карелии появилась дорожная лаборатория

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Специализированная передвижная дорожная лаборатория будет работать на карельских дорогах в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные автомобильные дороги", сообщили в паблике Дороги Республики Карелия.

Карельский Управтодор приобрел специализированную передвижную дорожную лабораторию "КП-514 РДТ", произведенную в Саратове.

С ее помощью можно выполнять работы по диагностике и паспортизации автомобильных дорог, грамотно планировать объемы работ по ямочному ремонту и работ по устройству выравнивающих слоев с предварительным фрезерованием.

Лаборатория имеет несколько измерительных систем, включая необходимое программное обеспечение и оборудование.

Также в ее состав входит система подповерхностного зондирования конструкции дорожной одежды и земляного полотна на основе георадара "ОКО-3", производителем которой является ООО "НИИ Геотех".

Георадар предназначен для определения толщин и структуры конструктивных слоев дорожной одежды, выделения просадок в слоях дорожной одежды и естественного основания, для контроля соответствия строения дорожной одежды проектной документации.

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