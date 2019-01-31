В Карелии появились поселения с профицитом бюджета

Минфин Карелии назвал городские и сельские поселения, где местные бюджеты формируются без дефицита или даже с профицитом, то есть ожидаемые доходы перекрывают запланированные расходы.

По данным Минфина, профицитные бюджеты на 2019 год приняты в Кончезерском и Ильинском сельских поселениях, а также в Пудожском городском поселении.

Бездефицитные бюджеты имеют 66 из 107 поселений. Там запланированные расходы полностью покрываются ожидаемыми доходами.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".