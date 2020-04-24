В Карелии появился еще один район, где разрешена работа парикмахерских и мелких магазинов

К списку "чистых" территорий добавился Суоярвский район, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".

Соответствующие изменения внесены в распоряжение от 12 марта.

"Это значит, что теперь на территории Суоярвского района, также как Муезерского и Калевальского, разрешена работа салонов красоты, парикмахерских и торговых объектов. Разумеется, с соблюдением всех противоэпидемиологических мер", - отметил губернатор.

По его словам, работать разрешено только магазинам площадью не более 200 кв. метров, с отдельным входом с улицы. В салонах и парикмахерских клиентов можно принимать только по предварительной записи, с обязательными 20-минутными перерывами на дезинфекцию и ведением журнала учета посещений.

Кроме того в этих трех районах могут возобновить работу организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги дополнительного образования, а также подготовки водителей. При этом теория должна изучаться дистанционно, а при практических занятиях в автомобиле могут находиться только инструктор и ученик, в защитных масках и перчатках. Учебные автомашины также должны регулярно обрабатываться дезсредствами.

"Ослабление ограничительных мер в Суоярвском районе связано не только с тем, что там пока не зарегистрировано случаев коронавирусной инфекции, но и с тем, что в районе наблюдается положительная динамика по заболеваемости ОРВИ. С начала года респираторной инфекцией заболели 1869 жителей района, в прошлом году за аналогичный период - 2039. Учитывая численность населения, показатель один из низких по республике. Это говорит о том, что в районе в целом благоприятная эпидобстановка, а местные жители ответственно подходят к мерам профилактики", - пояснил Артур Парфенчиков.

Ранее глава Карелии попросил органы власти, предприятия и жителей республики оказать помощь одиноким пенсионерам в доставке их на дачи на майские праздники.