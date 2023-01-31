В Карелии появится Беломорский округ

Эксперт объяснил, как район станет округом, и что это означает для его жителей.

Депутаты Беломорского районного совета проголосовали сегодня на сессии за преобразование района в муниципальный округ. Теперь полномочия поселений будут переданы на уровень округа. Как пишет в своем блоге политолог Анатолий Цыганков, при переходе на одноуровневую систему самоуправления, в поселениях сохранятся руководители исполнительной власти, которые продолжат заниматься хозяйственными вопросами.



«В поселениях сохраняется территориальное общественное самоуправление (где оно есть), и у малочисленных населённых пунктов появляется возможность избрания сельских старост. Появятся они или нет, это зависит только от желания самих жителей», - подчеркивает эксперт.



После завершения всех переходных процедур в Беломорском округе состоятся выборы в окружной совет депутатов. Это произойдёт в сентябре. Участвовать в них будут все жители района.



«Территория района будет разделена на избирательные округа с равным числом избирателей. Если в окружной совет станут избираться 15 депутатов, то, соответственно, и район поделят на 15 избирательных округов», - поясняет политолог.



Затем депутаты изберут главу муниципального округа и сформируют единый окружной бюджет.