В сентябре в республике изберут новый депутатский корпус Законодательного собрания.

В Карелии появится Общественный штаб по наблюдению за выборами. Такое предложение было высказано на встрече общественных наблюдателей, которая состоялась в минувшие новогодние каникулы в Петрозаводске.

Как было отмечено на встрече, впервые Общественный штаб по наблюдению за выборами был создан в Карелии во время президентской кампании 2018 года. Его целью была фиксация нарушений накануне и во время голосования.

В сентябре нынешнего года Карелию ждут три крупные избирательные кампании – выборы в Государственную думу России, Законодательное собрание республики и городской совет Петрозаводска. Все они пройдут по смешанной системе – половину депутатов в федеральном и региональном парламентах, а также в представительном органе местного самоуправления карельской столицы изберут по партийным спискам и половину по одномандатным избирательным округам.

Читайте подробнее в статье "Общественному оку закрывают веки".