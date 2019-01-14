В Карелии появится профессиональная киностудия

В Петрозаводске стартовал международный проект по развитию кинематографа Карелии и Финляндии

По данным министерства культуры Карелии, на базе киношколы Союза кинематографистов Карелии состоялся стартовый семинар международного проекта "Развитие локальных кинематографических ресурсов для регионального развития приграничных территорий Республики Карелия и Финляндии (Lokki)".

В рамках проекта будет создана единственная в республике профессиональная киностудия и кинопавильон для съемки фильмов, сформирована база данных профильных специалистов киноиндустрии.

В июне 2019 года запланировано проведение международного кинофорума в Петрозаводске, в ходе которого пройдет питчинг кинопроектов, мастер-классы известных кинорежиссеров, продюсеров, а также технических специалистов из России и Финляндии.

Помимо этого, появятся профильные сервисы для жителей: киношкола и "киноинкубатор", а для профессионалов киноиндустрии будет создана карта локаций с подробным описанием территорий и VR съемкой.

Проект финансируется Европейским Союзом, Финляндией и Россией.