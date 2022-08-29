В Карелии появятся новые территории для бесплатной раздачи «арктических гектаров»

Власти Карелии планируют расширить перечень территорий, где население сможет бесплатно получать земельные участки по программе «Гектар в Арктике».
Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Янина Свидская.
«Учитывая значительный интерес граждан к программе «Гектар в Арктике», в соответствии с поручением главы Республики Карелия Артура Парфенчикова министерством осуществляется подготовка проекта закона Республики Карелия, дополняющего перечень территорий программы «Гектар в Арктике». На сегодняшний для включения в программу рассматриваются дополнительные 3000 га. Принятие законопроекта запланировано текущей осенью, — пояснила Свидская.
По ее словам, за год действия программы в Карелии выделены земельные участки на площади 221 гектар в Лоухском, Кемском Беломорском, Сегежском, Калевальском районах и Костомукшскком городском округе.
Около 50% «арктических гектаров» выделены под индивидуальное жилищное строительство, еще порядка 18% — под цели туристического и гостиничного бизнеса.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание