В Карелии поймали рыбаков-браконьеров

Сотрудники ФСБ совместно с рыбнадзором и Росгвардией во время рейда выявили граждан, незаконно промышлявших ловом рыбы.

В октября сотрудники ФСБ совместно с рыбнадзором и Росгвардией Карелии провели рейд по выявлению браконьеров. Об этом сообщили в управлении ФСБ Карелии.

Представители ведомства задействовали авиационную и наземную технику. В результате были пойманы рыбаки, которые вели промысел с нарушением закона. В отношении нарушителей составили административные протоколы.

Как сообщили в УФСБ Карелии, у браконьеров изъяли около 80 особей незаконно добытой рыбы, 30 сетей, из которых 4 проходят по материалам проверки, где усматривается уголовный состав правонарушения, и 26 орудий лова, выявленных по административным составам правонарушения.

У нарушителей также изъяли катер с мотором до принятия процессуального решения.

За причиненный государству ущерб браконьерам грозит штраф до 500 тысяч рублей или до 2 лет лишения свободы, сообщили в ведомстве.