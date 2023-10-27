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В Карелии поймали рыбаков-браконьеров

Новости. Происшествия
09:50, 28 Октября 2023
фото: © Пресс-служба Сахалино-Курильского ТУ Росрыболовства

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Сотрудники ФСБ совместно с рыбнадзором и Росгвардией во время рейда выявили граждан, незаконно промышлявших ловом рыбы.

В октября сотрудники ФСБ совместно с рыбнадзором и Росгвардией Карелии провели рейд по выявлению браконьеров. Об этом сообщили в управлении ФСБ Карелии.

Представители ведомства задействовали авиационную и наземную технику. В результате были пойманы рыбаки, которые вели промысел с нарушением закона. В отношении нарушителей составили административные протоколы.

Как сообщили в УФСБ Карелии, у браконьеров изъяли около 80 особей незаконно добытой рыбы, 30 сетей, из которых 4 проходят по материалам проверки, где усматривается уголовный состав правонарушения, и 26 орудий лова, выявленных по административным составам правонарушения.

У нарушителей также изъяли катер с мотором до принятия процессуального решения.

За причиненный государству ущерб браконьерам грозит  штраф до 500 тысяч рублей или до 2 лет лишения свободы, сообщили в ведомстве.

 

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