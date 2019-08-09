В Карелии поймали участников экстремистской организации "Свидетели Иеговы"

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД Карелии пресекли деятельность религиозной организации, сообщили в ведомстве.

В результате оперативно-розыскных мероприятий пресечена преступная деятельность ряда структурных подразделений международной религиозной организации "Свидетели Иеговы", функционировавших на территории Карелии.

Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года указанная организация признана экстремистской и ликвидирована на территории Российской Федерации в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности. Несмотря на это, последователи структуры продолжили свою противоправную деятельность в Петрозаводске и Кондопоге. Установлено, что деятельность организации носила межрегиональный характер, а её координация осуществлялась из Санкт-Петербурга.

Во время обысков обнаружены материалы, использовавшиеся в пропагандистской деятельности, а также документы, указывающие на признаки финансирования деятельности экстремистской структуры.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время в отношении всех участников экстремистской организации проводятся следственные действия.

*деятельность организации Свидетели Иеговы запрещена в России.