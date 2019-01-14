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Новости. Общество
14:09, 14 Января 2019
фото: "Столица на Онего"

В Карелии покрестились шестеро заключенных

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Крещение осужденных прошло в часовне имени Серафима Саровского ИК-1 в Надвоицах, сообщили в УФСИН Карелии.

Руководил обрядом настоятель Входоиерусалимского храма поселка Надвоицы Отец Игорь, являющийся членом Общественного совета при УФСИН. В проведении церковного обряда приняло участие 6 осужденных.

Приобщение осужденных к вере и православным ценностям играет важную роль в воспитательной работе, способствует духовно-нравственному развитию осужденных и их правопослушному поведению, написали в пресс-службе УФСИН.


ИК-1/фото "Столицы на Онего"

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Комментарии

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Патриот
2019-01-14 15:04:19
Вот на зоне учёт верующих поставлен , а в РПЦ нет .
АК
2019-01-14 14:32:33
Ну вот, были обычными уголовниками, а стали богоугодными людьми.
Гость
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