В Карелии покрестились шестеро заключенных

Крещение осужденных прошло в часовне имени Серафима Саровского ИК-1 в Надвоицах, сообщили в УФСИН Карелии.

Руководил обрядом настоятель Входоиерусалимского храма поселка Надвоицы Отец Игорь, являющийся членом Общественного совета при УФСИН. В проведении церковного обряда приняло участие 6 осужденных.

Приобщение осужденных к вере и православным ценностям играет важную роль в воспитательной работе, способствует духовно-нравственному развитию осужденных и их правопослушному поведению, написали в пресс-службе УФСИН.



ИК-1/фото "Столицы на Онего"