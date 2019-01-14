В Карелии покрестились шестеро заключенных

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Крещение осужденных прошло в часовне имени Серафима Саровского ИК-1 в Надвоицах, сообщили в УФСИН Карелии.
Руководил обрядом настоятель Входоиерусалимского храма поселка Надвоицы Отец Игорь, являющийся членом Общественного совета при УФСИН. В проведении церковного обряда приняло участие 6 осужденных.
Приобщение осужденных к вере и православным ценностям играет важную роль в воспитательной работе, способствует духовно-нравственному развитию осужденных и их правопослушному поведению, написали в пресс-службе УФСИН.
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