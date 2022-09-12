В Карелии полиция разыскивает двух нарушителей закона

Молодые жители Карелии скрываются от наказания, сообщили в МВД Карелии.

Отделом уголовного розыска УМВД по Петрозаводску разыскиваются скрывшиеся от суда Артем Л. 1995 года рождения. Обвиняемый в краже.

Также полиция ищет Юрия Р. 1983 года рождения, который обвиняется в злостном неисполнении решения суда.

Всех, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить по телефону: 8 996 112 74 07. Конфиденциальность гарантируется.