В Карелии полиция разыскивает двух нарушителей закона

Молодые жители Карелии скрываются от наказания, сообщили в МВД Карелии.
Отделом уголовного розыска УМВД по Петрозаводску разыскиваются скрывшиеся от суда Артем Л. 1995 года рождения. Обвиняемый в краже.
Также полиция ищет Юрия Р. 1983 года рождения, который обвиняется в злостном неисполнении решения суда.
Всех, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить по телефону: 8 996 112 74 07. Конфиденциальность гарантируется.
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