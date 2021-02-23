В Карелии полиция задержала коммерсантов, навязывающих старикам установку фильтров для воды (ВИДЕО)

Сотрудники МВД задержали шестерых участников группы, которых подозревают в мошенничестве под видом оказания жилищно-коммунальных услуг.

В руках полиции оказались сотрудники фирмы, которая навязывала людям установку фильтров для очистки воды. Как сообщает МВД медиа, часть обманутых граждан сразу вносила оплату, другие занимали деньги у знакомых. Тех, у кого деньги были только на банковской карте, соучастники довозили до ближайшего отделения кредитной организации.

В некоторых случаях подозреваемые требовали у потерпевших дополнительную плату под различными предлогами. Жертвами группы, в частности, стали пожилая жительница Петрозаводска с сыном-инвалидом. Подозреваемые вынудили 71-летнюю женщину сначала оплатить за оборудование 16 тысяч рублей. А позже, узнав, что та проживает вместе с сыном-инвалидом, потребовали еще 14 тысяч рублей. Они ссылались на то, что плата взимается со всех жильцов, зарегистрированных в квартире. При этом установленные злоумышленниками фильтры стоили всего около 1,5 тыс. рублей.

"Предварительно установлено, что злоумышленники организовали мнимую фирму по установке очистных фильтров для воды. В различных микрорайонах города Петрозаводска они совершали поквартирные обходы пожилых и, как правило, одиноких граждан. Представляясь работниками коммунальных служб, подозреваемые вынуждали пенсионеров приобретать дешевое оборудование по завышенной в несколько раз стоимости. Они уверяли, что употреблять воду без фильтров губительно для здоровья, а установка фильтров обязательна и утверждена собранием жильцов и городскими властями. Кроме того, ссылались на несуществующие льготные программы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственные органы возбудили пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Дела были соединены в одно производство. Трое фигурантов заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.