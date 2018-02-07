В Карелии поселковые власти уличены в передаче имущества частникам

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Управление федеральной антимонопольной службы выдало обнаружило нарушение антимонопольного законодательства в действиях чиновников администрации Юшкозеро.
"УФАС России по Карелии выдало предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства администрации Юшкозерского сельского поселения", - сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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