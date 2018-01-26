В Карелии посетитель ударил девушку-бармена, она выбежала на улицу и стала звать на помощь

В Медвежьегорске сотрудникам отдела вневедомственной охраны (ОВО) дважды за день пришлось выезжать в одно и то же увеселительное заведение.

Как сообщили в региональном отделе Росгвардии, утром 25 января администрация кафе вызвала стражей порядка из-за 29-летнего нетрезвого посетителя, который скандалил и нецензурно выражался. Мужчину передали представителям службы участковых уполномоченных.

Вечером того же дня в заведении снова была нажата "тревожная кнопка".

"Подъехав к объекту, сотрудники ОВО услышали женский крик и поспешили на помощь. Около кафе молодой мужчина преследовал девушку. Выяснилось, что она работает барменом, а "тревожку" нажала, когда мужчина в сильном алкогольном опьянении после ругани и угроз забежал за барную стойку и попытался напасть. Девушка выбежала из кафе и стала звать на помощь. Преследователь успел ударить её, а увидев патрульную машину, побежал прочь", - рассказали в Росгвардии.

В настоящее время предполагаемый злоумышленник задержан.

"В обоих случаях вопрос о привлечении к ответственности за мелкое хулиганство будет решаться органами внутренних дел", - заключили в ведомстве.