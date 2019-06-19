В Карелии пострадал виновник ДТП

ДТП произошло в Беломорске 18 июня, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 10.10 в районе дома №20 по ул. Советской 36-летний водитель автомобиля ВАЗ при выезде с второстепенной дороги, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП водитель ВАЗа получил травмы и был госпитализирован.