В Карелии построили 16 площадок ГТО благодаря нацпроекту

На многофункциональных комплексах местные жители могут тренироваться круглый год.

В Карелии в рамках нацпроекта «Демография» построили 16 площадок ГТО, сообщил министр образования и спорта региона Роман Голубев.



В 2019–2022 годах в районах республики установили 14 малых спортивных площадок ГТО в Калевале, Олонце, Пяозерском, Суоярви, Медвежьегорске, Костомукше, Сортавале, селе Деревянное, поселке Золотец и селе Шелтозеро, поселке Рабочеостровский и селе Ругозеро, рассказал Голубев.

По его словам, в этом году площадки ГТО построили в поселке Идель Сегежского района и поселке Ладва Прионежского района.





«На многофункциональных спортивных площадках ГТО местные жители могут круглый год самостоятельно проводить тренировки по силовой гимнастике, готовиться к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „ГТО“, а также заниматься общей физической подготовкой», — написал Роман Голубев.





Министр добавил, что новые спортивные объекты открывают благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного президентом.

Напомним, ранее петрозаводчанам вручили золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия ГТО.