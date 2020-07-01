В Карелии построят 50-тиметровый лыжный трамплин

Проектно-сметную документацию нового К-50 планируют разработать к концу этого года.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

"В прошлом году в Ваккосалми установлен новый 25-метровый трамплин рядом с 5- и 10- метровыми. Но мы идем дальше: будем строить трамплин К-50, который дополнит Центр зимних видов спорта в Сортавале и позволит проводить соревнования любого уровня, в том числе международного. Фирма, которая будет разрабатывать проектно-сметную документацию, определена. ПСД должна быть готова уже к концу текущего года", - пишет Парфенчиков.

Напомним, 25-метровый трамплин для лыжников появился в Сортавале в августе прошлого года.