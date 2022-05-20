В Карелии пожарные потушили горевшее бесхозное строение (ФОТО)

Ранним утром в субботу в Прионежском районе Карелии горело бесхозное строение.
21 мая в 05:52 пожарное подразделение Прионежского района ПЧ-75 в составе 4 человек и 2 единиц техники привлекалось для ликвидации пожара в бесхозном строение. Об этом сообщает паблик «ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ -75 СОЛОМЕННОЕ».
Горевшая постройка располагалась по адресу - Прионежский район, улица Логмозерская.
В 07:00 пожар был ликвидирован.
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