В Карелии пожарные потушили горевшее бесхозное строение (ФОТО)

Ранним утром в субботу в Прионежском районе Карелии горело бесхозное строение.

21 мая в 05:52 пожарное подразделение Прионежского района ПЧ-75 в составе 4 человек и 2 единиц техники привлекалось для ликвидации пожара в бесхозном строение. Об этом сообщает паблик «ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ -75 СОЛОМЕННОЕ».

Горевшая постройка располагалась по адресу - Прионежский район, улица Логмозерская.

В 07:00 пожар был ликвидирован.