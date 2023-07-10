Коллекторы в Карелии потребовали взыскать кредит у женщины, умершей 9 лет назад

Уроженке Питкяранты, умершей девять лет назад, предъявили иск о возврате кредита.

Как сообщили на сайте Питкярантского городского суда 10 июля, НАО «Первое коллекторское бюро» в прошлом году обратилось к мировому судье с требованием взыскать с местной жительницы долг по кредиту, взятому еще в 2008 году.

В августе прошлого года мировой судья вынес приказ, и в отношении должника возбудили исполнительное производство. Однако в результате обнаружилось, что женщина умерла, причем еще в 2014 году.

Суд прекратил производство по делу в связи со смертью. Определение вступило в законную силу.