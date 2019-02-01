В Карелии предпенсионеры не хотят заниматься бизнесом, несмотря на субсидии

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Управление труда и занятости республики сообщило о том, что с начала 2019 года ни один безработный гражданин предпенсионного возраста не обратился за получением средств для открытия своего дела.
В октябре 2018 года глава Карелии Артур Парфенчиков выступил с инициативой увеличить до 200 тысяч рублей субсидии безработным предпенсионного возраста, женщинам с детьми и инвалидам, желающим создать свой бизнес.
В первый месяц наступившего года среди жителей республики, обратившихся в центры занятости за получением субсидии на запуск бизнеса, не зафиксировано граждан предпенсионного возраста.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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