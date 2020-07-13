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В Карелии предпенсионеры переучиваются на менеджеров и бизнесменов

Новости. Общество
18:40, 13 Июля 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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155 жителей Карелии предпенсионного возраста освоили новые профессии и компетенции.

Среди направлений обучения, которые выбрали обратившиеся в службу занятости предпенсионеры, - "Управление гостиничным бизнесом", "Водитель погрузчика", "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования", "Техническое обслуживание медицинской техники. Приборы, аппараты и оборудование для рентгенологии", "Менеджмент в сфере физической культуры и спорта", "Специалист по социальной работе", "Контрактная система в сфере закупок", "Начни свой бизнес" и другие, сообщается на сайте правительства региона.

Так, жительница Сегежского района Оксана Самохвалова, работающая заместителем директора по воспитательной работе в школе, прошла обучение по направлению "Менеджмент в образовании". По ее мнению, полученные знания помогут дальнейшей работе на более высоком профессиональном уровне.

Кондопожанка Марина а Коротких до конца 2019 года работала социальным педагогом, сейчас на пенсии. Она освоила новое профессиональное направление - оказание экскурсионных услуг – и будет работать в одной из туристических фирм.

Всего в этом году в службу занятости республики обратились 165 предпенсионеров. Обучение новым профессиям проводится в рамках нацпроекта "Демография".

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Комментарии

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новый
2020-07-13 19:16:53
Карельским учОным с Пушкинской на заметку. Скоро всех вас разгонят за ненадобностью и бесполезностью для общества.
кир
2020-07-13 19:06:03
Напрасная трата денег. Хорошо ребятки устроились. Деньги есть на переобучение, а востребованность и результат никого не интересует.
Гость
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