В Карелии предпенсионеры переучиваются на менеджеров и бизнесменов

155 жителей Карелии предпенсионного возраста освоили новые профессии и компетенции.

Среди направлений обучения, которые выбрали обратившиеся в службу занятости предпенсионеры, - "Управление гостиничным бизнесом", "Водитель погрузчика", "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования", "Техническое обслуживание медицинской техники. Приборы, аппараты и оборудование для рентгенологии", "Менеджмент в сфере физической культуры и спорта", "Специалист по социальной работе", "Контрактная система в сфере закупок", "Начни свой бизнес" и другие, сообщается на сайте правительства региона.

Так, жительница Сегежского района Оксана Самохвалова, работающая заместителем директора по воспитательной работе в школе, прошла обучение по направлению "Менеджмент в образовании". По ее мнению, полученные знания помогут дальнейшей работе на более высоком профессиональном уровне.

Кондопожанка Марина а Коротких до конца 2019 года работала социальным педагогом, сейчас на пенсии. Она освоила новое профессиональное направление - оказание экскурсионных услуг – и будет работать в одной из туристических фирм.

Всего в этом году в службу занятости республики обратились 165 предпенсионеров. Обучение новым профессиям проводится в рамках нацпроекта "Демография".