В Карелии предприятие выплатило полмиллиона долгов по зарплате после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Сегежского района добилась выплаты долгов по зарплате работникам ОАО "Сегежская районная типография".

Как показала проверка, в 2018 году предприятие допустило нарушения трудового законодательства, связанные с невыплатой заработной платы шести сотрудникам. В связи с этим, прокуратура района внесла директору типографии представление об устранении выявленных нарушений закона и направила в суд в интересах работников заявления о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты. В результате сотрудники получили более 216 тысяч рублей.

В 2019 году районная прокуратура также обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с "Сегежской районной типографии", находящейся в стадии ликвидации, в пользу последнего работника заработной платы и компенсации морального вреда.

"Только после обращения прокурора в суд организация, являющаяся учредителем ОАО "Сегежская районная типография", выплатила работнику 259 тысяч рублей в добровольном порядке и еще 64,7 тысячи рублей – по судебному решению", - сообщает прокуратура Карелии.

На сегодняшний день задолженность по заработной плате в типографии на общую сумму свыше 500 тысяч рублей погашена в полном объеме, уточнили в ведомстве.