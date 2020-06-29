В Карелии предприниматели продолжают получать поддержку от правительства

В настоящее время почти 200 млн рублей получили предприниматели в виде субсидии на компенсацию затрат от Минэкономразвития Карелии, сообщили в ведомстве.

В частности, на приобретение оборудования было выделено 48 млн рублей, на возмещение затрат по электроэнергии порядка 10 млн рублей, а на возмещение по кредитам и лизингам около 80 млн рублей.

Более 380 предпринимателей смогли компенсировать затраты по процентам по кредиту и лизингу, затраты на приобретение оборудования, туристических автобусов и специализированной техники, затраты на электроэнергию и другие.

Так, одним из получателей субсидии является предприниматель Константин Лукин. Его предприятие в Медвежьегорском районе получило 263 тысячи рублей компенсации за электроэнергию и покупку оборудования. В его пекарне трудятся 7 человек. Здесь ежедневно производят до 1 000 единиц хлебобулочной продукции 12 видов. Предприятие работает с 1992 года, а продукция пользуется спросом во всем Заонежье. В перспективе пекарня планирует увеличить количество населенных пунктов, куда будет поставлять свою продукцию.

В настоящее время завершился прием документов по второй заявочной кампании в Министерстве экономического развития и промышленности РК. Подано свыше 500 заявлений по 4 направлениям. В ближайшее время предприниматели продолжат получать поддержку от правительства Республики.

Вместе с тем, предприниматели могут обратиться в Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса Карелии.

Фонд помогает реализовать в Карелии новую программу поддержки малого и среднего бизнеса – микрокредитование на срок не более трех лет в сумме до 5 млн. рублей на льготных условиях. Финансовую поддержку фонда может получить не только действующий бизнес, но и начинающие предприниматели.

Уже в этом году поддержку получили 48 организаций на сумму 125 млн рублей.

Одним из получателей такого микрозайма является предприниматель Василий Попов. На территории Пряжинского района на живописном берегу озера Сямозеро построен Зоокомплекс "Три Медведя", который является экологическим научно-экспозиционным комплексом и представляет уникальные экскурсионные услуги. Средства микрозайма с процентной ставкой 2% годовых планируется направить на пополнение оборотных средств, выплату зарплаты, закупку кормов, расчеты с контрагентами.