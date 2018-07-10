В Карелии предпринимательница-должница продала арестованные приставами цветы

Хозяйка цветочного павильона в Сортавале расплатилась с долгами, самостоятельно реализовав арестованный судебными приставами товар.

Как сообщает служба судебных приставов Карелии, в Сортавале гражданка Г. задолжала в доход государства 11000 руб. В ходе рейда было установлено место, где она осуществляет торговлю. Оказалось, что должница держит небольшой цветочный павильон, куда и пришли судебные приставы. В итоге, на товар должницы был наложен арест на сумму равную долгу и оставлен на ответственное хранение.

"Предпринимательница обратилась в ОСП города Сортавалы с ходатайством о самостоятельной реализации имущества. Буквально на следующий день долг в полном объеме был оплачен. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением", - рассказали в УФССП по Карелии.

Это лишь один из результатов работы приставов в июне. Как отметили в ведомстве, в течение месяца судебные приставы – исполнители структурных подразделений УФССП России по Республике Карелия совместно с сотрудниками УФНС России по Республике Карелия провели ряд рейдов по взысканию задолженности по налоговым платежам.

Выезды были осуществлены по 467 исполнительным производствам, на общую сумму задолженности почти 24 млн рублей. Произведено 16 арестов имущества должников на сумму 7,5 млн. руб. Судебными приставами-исполнителями в ходе рейдовых мероприятий взыскано 246 000 руб.

По 32 исполнительным производствам на сумму 1,5 млн. руб. установлены источники доходов должников, на которые обращено взыскание. 38 должникам вручены требования об исполнении решений судов на сумму 1557000 рублей.