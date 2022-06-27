В Карелии преступницу, получившую свободу, осудили за непослушание

В Прионежском районе совершившую тяжкое преступление женщину отпустили на свободу, но за уклонение от административного надзора ее вновь отправили за решетку, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 37-летняя женщина в декабре прошлого года освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за совершение умышленного тяжкого преступления против личности, и прибыла по месту регистрации в Прионежский район.

При этом решением суда в отношении нее был установлен административный надзор на 8 лет. В течение этого периода осужденной запрещается изменять место жительства без уведомления полиции, также она обязана проходить регистрацию у участкового.

По возвращении из мест лишения свободы женщина обратилась за постановкой на учет в полицию по Прионежскому району, сообщив адрес, по которому будет находиться, однако в период с марта по май самовольно изменила место жительства, не поставив в известность полицию.

С учетом позиции государственного обвинителя ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года.

Наказание осужденной предстоит отбывать под контролем уголовно-исполнительной инспекции.