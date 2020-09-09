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В Карелии приставы арестовали элитный автомобиль Jaguar за долг в 14 млн рублей

Новости. Общество
11:15, 10 Сентября 2020
фото: mysku.ru
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Карельским приставам удалось арестовать автомобиль Jaguar, принадлежащий должнику, несмотря на его попытки избавиться от имущества.

В межрайонном отделении судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Карелии на исполнении находится сводное исполнительное производство на сумму более 14 млн рублей в отношении должника Я. Речь идет о материальном ущербе в пользу министерства природных ресурсов и экологии республики, сообщает сайт судебных приставов.

Должник имел в собственности несколько автомобилей. Но у приставов не было информации, где находилась машина Jaguar S-ТУРЕ. 

Судебный пристав-исполнитель ввел запрет на совершение регистрационных действий с указанным автомобилем. Однако после возбуждения исполнительного производства гражданин Я. продал Jaguar гражданину З. в Санкт-Петербург без снятия с регистрационного учета. Гражданин З. в судебном порядке пытался признать право собственности на транспортное средство, однако суд не признал его добросовестным приобретателем, и автомобиль остался на правах собственности за должником. Тогда покупатель избавился от проблемного авто и продал его гражданину К.

Судебный пристав-исполнитель объявил машину в  розыск. С марта собиралась информация о возможном местонахождении автомашины. Jaguar неоднократно фиксировали камеры наружного наблюдения в Петрозаводске. При этом чаще всего автомобиль попадал на камеру видеонаблюдения на Лососинском шоссе.

Должник Я., владелец "Jaguar", в своих пояснениях утверждал, что продал машину лицам, которых не знает и не помнит.

В марте за управление "Jaguar" без страхового полиса ОСАГО к административной ответственности был привлечен житель Петрозаводска. С этого момента внимание разыскников было перенаправлено на него. Скоро стало понятно, что именно он был последним покупателем.

Судебными приставами отрабатывалось множество адресов по которым могла быть спрятана машина. Открыто потребовать выдачи автомобиля они не могли, так как была опасность, что гражданин ее окончательно спрячет.

"Судебными приставами была разработана комбинация на основе оперативной информации, полученной от  агента. А именно, машина в позднее время суток приезжает в район проживания должника, но с другими государственными регистрационными номерами. Было выставлено наблюдение и ожидания оправдались. 8 сентября, в районе восьми часов утра, гражданин – новый владелец Ягуара, при подходе к машине был перехвачен разыскниками. В багажнике были обнаружены "родные" номера автотранспортного средства. Ягуар был арестован, изъят и помещен на хранение на автостоянку с целью последующей реализации в счет погашения долга. Примечательно то, что государственные регистрационные номера, которые были на машине, фактически принадлежат Volkswagen и находятся в розыске", - рассказали в службе судебных приставов.

Ранее сообщалось, что судебные приставы получат запрос от мэрии о сносе пристройки к универсаму "Ритм".

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