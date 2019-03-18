В Карелии приставы арестовали у организации иномарку почти за 1 млн рублей

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В Костомукше организация задолжала налоговому органу свыше 800 тысяч рублей, сообщили в Управлении судебных приставов Карелии.
На 4 автомобиля и 3 единицы самоходной техники, принадлежащие должнику, были введены запреты на регистрационные действия. Также были наложены аресты на деньги, находящиеся на счетах в кредитном учреждении.
Судебный пристав арестовал иномарку, предварительная оценка которой составила 900 тысяч рублей.
Одновременно с наложением ареста на имущество руководитель организации был ознакомлен с материалами исполнительного производства. Не желая наступления негативных последствий, должник незамедлительно погасил задолженность в полном объеме.
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