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В Карелии приставы попросили ничего им не дарить на Новый год

Новости. Общество
10:03, 29 Декабря 2020
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС
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Карельские приставы напомнили жителям республики, что законы запрещают дарение подарков сотрудникам органа принудительного исполнения и государственным гражданским служащим.

Карельские приставы накануне праздников напомнили общественности, что в законодательстве существует запрет на дарение им подарков. В этой связи представители ФССП попросили не дарить им презентов, которые, в свою очередь, могут расцениваться в качестве взятки.

"Чтобы избежать конфликта интересов и не ставить под сомнение объективность принимаемых решений сотрудниками УФССП России по Республике Карелия, настоятельно просим исключить любые подарки. В противном случае сотрудники службы судебных приставов несут ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. В случае, если подарок расценивается как взятка - уголовную ответственность", - говорится в заявлении карельских приставов на официальном сайте.

Приставы также сообщили, что в общих правилах, регламентирующих получение подарков, есть исключения.

"Исключением являются подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками, другими официальными мероприятиями и подлежат сдаче сотрудниками органа принудительного исполнения и государственными гражданскими служащими", - сообщили в службе.

Ранее сообщалось, что в Карелии приставы заставили должника снести забор и восстановить туалет.

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