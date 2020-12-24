В Карелии приставы заставили должника снести забор и восстановить туалет

Карельские судебные приставы вынудили должника снести забор и восстановить общественный туалет, однако сделать это удалось после продолжительной борьбы.

Судебные приставы обязали супругов убрать ограждение земельного участка и восстановить на нем туалет общего пользования в селе Космозеро Медвежьегорского района. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Карелии.

Сперва должники частично исполнили решение суда, а именно восстановили туалет, но не убрали забор. В этой связи приставы взыскали с обоих должников по 5 тыс. рублей исполнительского сбора, но и после этого ограждение не было демонтировано. Тогда с должников был взыскан еще штраф в размере одной тысячи рублей.

Затем должник обратился в суд с просьбой разрешить ему сделать калитку в заборе для прохождения к озеру. Суд в удовлетворении заявления отказал. В конечном итоге, забор был снесен должником.

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