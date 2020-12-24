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В Карелии приставы заставили должника снести забор и восстановить туалет

Новости. Общество
10:25, 25 Декабря 2020
фото: pxhere.com
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Карельские судебные приставы вынудили должника снести забор и восстановить общественный туалет, однако сделать это удалось после продолжительной борьбы.

Судебные приставы обязали супругов убрать ограждение земельного участка и восстановить на нем туалет общего пользования в селе Космозеро Медвежьегорского района. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Карелии.

Сперва должники частично исполнили решение суда, а именно восстановили туалет, но не убрали забор. В этой связи приставы взыскали с обоих должников по 5 тыс. рублей исполнительского сбора, но и после этого ограждение не было демонтировано. Тогда с должников был взыскан еще штраф в размере одной тысячи рублей.

Затем должник обратился в суд с просьбой разрешить ему сделать  калитку в заборе для прохождения к озеру. Суд в удовлетворении заявления отказал. В конечном итоге, забор был снесен должником.

Ранее сообщалось, что в Карелии арест банковских счетов вынудил фирму-неплательщика разом покрыть все долги.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2020-12-25 10:59:47
Эпическая драма.
Off
2020-12-25 10:35:30
Мастерство заголовка . Я так и представил борьбу , рядом с туалетом . Можно уточнить , что за борьба была ? )))
театральный критик
2020-12-25 10:51:25
Off, начальник штаба овального, такая же, как у тебя в предбаннике Невского пассажа :)
Off
2020-12-25 10:57:35
театральный критик, социопат Начальник Генерального Штаба !!!!! А ты субстанция ..из деревенского сортира
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