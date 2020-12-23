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В Карелии арест банковских счетов вынудил фирму-неплательщика разом покрыть все долги

Новости. Общество
12:27, 24 Декабря 2020
фото: © bashinform/Андрей Старостин
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Судебные приставы в Костомукше заставили организацию погасить задолженность перед физлицом, заявили в УФССП по Карелии.

К судебным приставам Костомукши поступил исполнительный документ в отношении организации. Речь там шла о взыскании в пользу физического лица задолженность более 300 тыс. рублей.

Чтобы взыскать задолженность, судебный пристав ввел запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости фирмы, а также наложил арест на деньги, находящиеся на счетах в банках.

По телефону руководитель организации-должника был уведомлен о наличии у приставов соответствующих рычагов давления. Ему рассказали про общедоступные сведения исполнительного производства, порядок погашения задолженности. Разъяснили, что в соответствии с требованиями законодательства должник вправе обратиться в суд с заявлением об отложении неприятных последствий.

После получения информации о перспективах должник выплатил задолженность в полном объеме. Поскольку должником все же был нарушен срок добровольного исполнения, то с фирмы также взыскали исполнительский сбор более 20 тыс. рублей.

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