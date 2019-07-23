В Карелии приставы пришли к водителю, не оплатившему 40 штрафов ГИБДД

Долг водителя-лихача из Питкяранты составил более 30 тысяч рублей, сообщили в Управлении Службы судебных приставов Карелии.

В Питкяранте 27-летний водитель, регуярно нарувший правила дорожного движения, накопил более 40 неоплаченных штрафов ГИБДД на общую сумму 31 тысяча рублей.

Приставы направили должнику постановления о возбуждении исполнительных производств, сообщив, что сумма долга будет списана с его банковского счета.

Узнав о грозящей расплате, должник оплатил всю задолженность.