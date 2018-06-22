В Карелии приставы вручили местному жителю требование о выселении прямо на рыбалке

В Прионежском районе приставы вручили должнику требование о принудительном выселении из жилого помещения, когда тот рыбачил на озере.

Как пояснили в региональном управлении ФССП, согласно решению суда, мужчина в течение 30 дней должен был сняться с регистрационного учета по месту жительства. Но должник этого не сделал. Тогда за дело взялись приставы.

"Чтобы установить место нахождения должника и вручить ему постановление о возбуждении исполнительного производства с требованием о выселении, судебному приставу-исполнителю пришлось совершить неординарный поступок", - отметили в управлении.

Не застав должника по адресу проживания, приставы стали опрашивать соседей. Узнав от жильцов, что мужчина отправился на рыбалку, они решили, что там его и найдут.

"Служители закона поехали по берегу озера и в буквальном смысле опрашивали каждого встречного рыбака. В итоге должник по исполнительному производству был обнаружен, мужчина честно сознался в том, кем он является. Ему было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства и дан срок на добровольное исполнение требований", - заключили в службе судебных приставов.