В Карелии приставы выставили на торги автогрейдер и долю в нежилом здании

В УФССП Карелии опубликовали четыре новых лота из арестованного имущества, в числе которых недвижимость и легковые автомобили.

Судебные приставы в Карелии выставили на публичные торги арестованные транспорт и недвижимость.

Так, в Петрозаводске продаются два автомобиля, LADA (ВАЗ) Granta и Volkswagen Polo. Начальная цена лота — 474 тысячи и 339 тысяч рублей соответственно.

В поселке Муезерский на торги выставлен автогрейдер — цена на него начинается с 511 тысяч рублей.

Кроме того, в Сегеже от 98 тысяч рублей продается примерно 1/12 доли в общей собственности на нежилое здание.

Дополнительные сведения о выставленном на торги имуществе размещены на интернет-сайте МТУ Росимущества.