В Карелии приставы взыскали с агентства недвижимости более 15 млн рублей

Агентство недвижимости "Петромика" выплатило энергосбытовой компании "Энергокомфорт" более 15 млн рублей, сообщили в УФССП Карелии.

На исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании с АО "Петромика" денежных средств в размере более 15, 1 млн рублей в пользу ООО "Энергокомфорт".

Судебные приставы установили, что за должником зарегистрировано движимое и недвижимое имущество. В частности, два автотранспортных средства – УАЗ, ЗИЛ и недвижимое имущество. Указанное имущество арестовали.

После ареста имущества должник погасил всю сумму задолженности. Денежные средства перечислены на расчетный счет взыскателя.

В связи с неисполнением должником требований, содержащихся в исполнительном документе в добровольный срок, а это пять рабочих дней, судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о взыскании в отношении должника исполнительского сбора в сумме 968 тысяч рублей.

Арестованное судебным приставом будет принудительно в счет погашения задолженности по исполнительскому сбору в пользу государства.