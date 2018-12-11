В Карелии приставы взыскали с должников более полумиллиона рублей за неделю

С 21 по 30 ноября прошел рейд по взысканию штрафов с должников, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

С должников по административным штрафам было взыскано 511 тысяч рублей, окончено фактическим исполнением 148 исполнительных производств.

"Мы рассматриваем наши рейды и как определенную профилактическую меру по предотвращению административных правонарушений, объясняем должникам за что они могут быть привлечены к административной ответственности, рассказываем о последствиях, которые могут для них наступить в случаях игнорирования закона", – сказал Дмитрий Киннер, начальник отдела организации исполнительного производства.