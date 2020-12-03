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В Карелии приставы заставили должника заплатить по счетам, пригрозив забрать квартиру

Новости. Общество
09:59, 04 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Должник не пожелал лишиться квартиры и погасил разом всю задолженность, сообщают судебные приставы.

В отделении судебных приставов по Питкярантскому району с 2019 года на исполнении находились несколько производств, возбужденных в отношении мужчины о взыскании задолженности в размере более 247 тыс. рублей. Наиболее значительную часть долгов он накопил перед кредитной организацией.

Судебный пристав-исполнитель установил, что у должника в собственности имеется жилое помещение, которое не единственное пригодно к проживанию. В отношении этой квартиры был составлен акт описи и ареста.

Мужчина не пожелал лишиться квартиры и на следующий день после ареста вся задолженность была погашена в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Карелии судебный пристав "выбила" лекарство за 31 млн рублей для ребенка-инвалида.

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