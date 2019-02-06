В Карелии продают базу отдыха в охраняемой зоне

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Власти Карелии проводят аукцион по продаже старой базы отдыха в Прионежском районе.
Фонд госимущества Карелии информирует о проведении аукциона на здание базы отдыха общей площадью 510 кв м, двух дач площадью 35,9 кв м и земельного участка площадью 17017 кв м.
Начальная цена продажи – 2 млн 567 тысяч рублей с учетом НДС.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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