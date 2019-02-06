В Карелии продают базу отдыха в охраняемой зоне

Власти Карелии проводят аукцион по продаже старой базы отдыха в Прионежском районе.

Фонд госимущества Карелии информирует о проведении аукциона на здание базы отдыха общей площадью 510 кв м, двух дач площадью 35,9 кв м и земельного участка площадью 17017 кв м.

Начальная цена продажи – 2 млн 567 тысяч рублей с учетом НДС.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".