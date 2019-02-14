В Карелии продают бывшую правительственную дачу в Шуйской Чупе

Фонд госимущества Карелии объявил аукцион для приватизации очередного дачного дома в поселке Шуйская Чупа, где расположены бывшие правительственные дачи, предназначавшиеся для карельских чиновников.

На торги выставлен сборно-щитовой дом площадью 48,2 кв. метра на участке 15 соток и пристройка к нему.

Согласно аукционной документации, на даче есть водоснабжение из скважины и септик.

Начальная цена продажи – 1,02 млн рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".