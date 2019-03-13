В Карелии продают купеческий особняк XIX века

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Фонд государственного имущества республики выставил на продажу "Дом жилой купца Базегского", расположенный в Пудоже и являющийся объектом культурного наследия.
Фонд госимущества региона сообщил о проведении конкурса по продаже дома купца Базегского. Нежилое кирпичное двухэтажное здание находится в Пудоже и располагается по адресу ул. Ленина, д. 33, пом. 1.
Общая площадь здания - 791,4 кв.м. Дом отапливается, есть канализация, водопровод и электроосвещение.
Какова начальная цена, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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