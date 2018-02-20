В Карелии продавец мебельного магазина забрала деньги покупателей себе и уехала в Питер

Жительницу Сегежи, работавшую в мебельном магазине, подозревают в присвоении и растрате денег.

"В конце января в полицию Сегежского района поступило заявление от администрации мебельного магазина. Как оказалось, при пересчете выручки обнаружилась недостача в сумме более 27 тысяч рублей", - рассказали в карельском МВД.

После этого полицейские выявили еще два факта присвоения денежных средств.

"Так, в конце ноября в магазин пришел покупатель и заказал по каталогу предмет мебели, оставив предоплату в сумме более 17 тысяч рублей. Однако нигде информация о поступивших денежных средствах не была зафиксирована. Аналогичная ситуация произошла и в середине января. В этом случае остались неучтенными без малого 13 тысяч рублей", - отметили в министерстве.

Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего.

"В магазине работала 28-летняя местная жительница, которая неожиданно перестала выходить на работу. Именно она принимала заказы на мебель. Полицейские выяснили, что женщина покинула родной город и уехала в Санкт-Петербург, где ее и задержали", - сообщили в МВД.

В ведомстве добавили, что подозреваемая созналась в преступлениях и рассказала о финансовых трудностях, из-за которых она якобы и решилась на преступление.

"К настоящему времени подозреваемая вернула часть денежных средств и обязуется возместить всю сумму причиненного ущерба в полном размере", - отметили в министерстве.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 160 УК РФ.