Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
18:20, 20 Февраля 2018

В Карелии продавец мебельного магазина забрала деньги покупателей себе и уехала в Питер

По теме

В Карелии бабушка перевела мошенникам более 1 млн, эти деньги они с мужем копили много лет
20.02.18 13:17
Гостеприимная жительница Петрозаводска лишилась телефона
20.02.18 11:16
Житель Петрозаводска украл гараж у пенсионера
19.02.18 18:40
Все новости
Загрузка...

Жительницу Сегежи, работавшую в мебельном магазине, подозревают в присвоении и растрате денег.

"В конце января в полицию Сегежского района поступило заявление от администрации мебельного магазина. Как оказалось, при пересчете выручки обнаружилась недостача в сумме более 27 тысяч рублей", - рассказали в карельском МВД.

После этого полицейские выявили еще два факта присвоения денежных средств.

"Так, в конце ноября в магазин пришел покупатель и заказал по каталогу предмет мебели, оставив предоплату в сумме более 17 тысяч рублей. Однако нигде информация о поступивших денежных средствах не была зафиксирована. Аналогичная ситуация произошла и в середине января. В этом случае остались неучтенными без малого 13 тысяч рублей", - отметили в министерстве.

Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего.

"В магазине работала 28-летняя местная жительница, которая неожиданно перестала выходить на работу. Именно она принимала заказы на мебель. Полицейские выяснили, что женщина покинула родной город и уехала в Санкт-Петербург, где ее и задержали", - сообщили в МВД.

В ведомстве добавили, что подозреваемая созналась в преступлениях и рассказала о финансовых трудностях, из-за которых она якобы и решилась на преступление.

"К настоящему времени подозреваемая вернула часть денежных средств и обязуется возместить всю сумму причиненного ущерба в полном размере", - отметили в министерстве.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 160 УК РФ. 

По теме

В Карелии бабушка перевела мошенникам более 1 млн, эти деньги они с мужем копили много лет
20.02.18 13:17
Гостеприимная жительница Петрозаводска лишилась телефона
20.02.18 11:16
Житель Петрозаводска украл гараж у пенсионера
19.02.18 18:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-02-20 18:32:15
А чего дома сидеть
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.02.2018, 15:12
Житель Карелии несколько лет истязал и насиловал собственных дочерей
16.02.2018, 09:52
"Пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю"
13.02.2018, 13:50
СК раскрыл подробности задержания Иманова
13.02.2018, 10:28
В общежитии Петрозаводска произошло убийство
19.02.2018, 14:54
В Карелию идут морозы
17.02.2018, 12:17
Ford Fusion рухнул с моста в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 15:04
Обществоведение
"Ниже пояса не бить и не лизать" 1
Основатель и редактор "Новой газеты", известный российский журналист Дмитрий Муратов пообщался с карельскими коллегами и поделился своими взглядами на политику, современную журналистику и общество.
Своя изюминка 2
Сегодня 14:33
"У нас курицы несут яйца, мы этими яйцами кормим хорька и ежика" 2
16.02.2018 16:29
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами? 3
12.02.2018 14:47
Кто самый богатый кандидат? 3
12.02.2018 12:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:48
Без политики
"Шевроле Нива": надежный и верный друг
Как эволюционировала хорошо известная нам машина и за что ее ценят россияне.
"Гиперборея" – новые открытия
19.02.2018 15:02
Я могу себя преодолеть!
16.02.2018 12:24
Прошлое и настоящее лыжни "Фонтаны" 8
13.02.2018 12:21
архив чтиво

Медиа

Важная тема на сегодня: Ведущий Денис Базанков и гость программы председатель комитета по бюджету парламента Карелии Виталий Красулин обсуждают развитие бизнеса в Карелии, оптимизацию расходов в бюджетной сфере
Сегодня 13:20
все фото и видео

Опрос

А вы смотрите Олимпиаду-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»