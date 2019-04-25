В Карелии продавец устроила погоню за вором

Мужчина украл из магазина в Кондопоге бутылку импортного алкоголя, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Инцидент произошел утром 24 апреля. Сигнал тревоги поступил из сетевого магазина на ул. Пролетарской.

Неизвестный гражданин взял с прилавка бутылку импортного алкоголя и прошёл мимо кассового узла. Девушка-продавец пыталась догнать его, но злоумышленник оказался быстрее.

Выяснив, что он направлялся в сторону ул. Советов, сотрудники вневедомственной охраны начали отрабатывать территорию в этом направлении.

Через два квартала был замечен мужчина, соответствующий описанию. При установлении личности выяснилось, что бежал похититель в сторону своего дома. Задержанный был опознан продавцами и передан полицейским.