В Карелии продавец устроила погоню за вором

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Мужчина украл из магазина в Кондопоге бутылку импортного алкоголя, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
Инцидент произошел утром 24 апреля. Сигнал тревоги поступил из сетевого магазина на ул. Пролетарской.
Неизвестный гражданин взял с прилавка бутылку импортного алкоголя и прошёл мимо кассового узла. Девушка-продавец пыталась догнать его, но злоумышленник оказался быстрее.
Выяснив, что он направлялся в сторону ул. Советов, сотрудники вневедомственной охраны начали отрабатывать территорию в этом направлении.
Через два квартала был замечен мужчина, соответствующий описанию. При установлении личности выяснилось, что бежал похититель в сторону своего дома. Задержанный был опознан продавцами и передан полицейским.
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