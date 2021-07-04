В Карелии продезинфицируют авиатехнику главного военно-морского парада

В преддверии главного военно-морского парада на аэродромах, расположенных в пригородах Санкт-Петербурга и в Карелии, специалисты радиационной, химической и биологической защиты проведут специальную обработку авиационной техники.

Как пишет 47news со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, военные химики продезинфицируют кабины, салонов и отсеки самолётов и вертолётов, которые примут участие в параде. Полную обработку пройдет вся воздушная и наземная техника, базирующаяся на территории аэродромов, расположенных в пригородах Санкт-Петербурга и в Карелии.

Для обработки и дезинфекции будут задействованы авторазливочные станции АРС-14КМ и специальное оборудование ДКВ-1, позволяющее обрабатывать труднодоступные объекты.

Также специальную обработку пройдут фасады и внутренние помещения контрольно-диспетчерского пункта, технического обслуживания, ангары и стоянки военной техники.

Корабли Балтийской и Ленинградской военно-морских баз и авиация 25 июля примут участие в главном военно-морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Напомним, 9 мая в столице Карелии прошел парад, в рамках которого в небе над городом пролетели военные самолеты.