В Карелии продолжает работать выставка для туристов и охотников

Для всех ценителей активного отдыха в Карелии продолжает работать выставка-ярмарка "Охота. Рыбалка. Туризм – 2018"

Разнообразный ассортимент представлен для рыболовов: блесны ручной работы, воблеры, спиннинги, катушки, лодки, лодочные моторы и многое другое. Охотники могут приобрести арбалеты, луки, ножи, манки ручной работы, электронные, духовые и аксессуары к ним.

Представлена продукция и для туристов: одежда, рюкзаки, палатки, костровое оборудование и многое другое. На выставке можно приобрести деликатесы из мяса дикого северного оленя, продуктов из сиговых пород рыб, мясных консервов премиум-класса, таких как оленина, кабан, лось и прочих. Продукция поставляется из городов крайнего Севера: Салехард, Красноярск, Норильск, Воркута.

На площади Кирова представлена техника и лодки: мотобуксировщики, квадроциклы, снегоходы, автомобили, алюминиевые, стеклопластиковые лодки, деревянные лодки ручной работы, катера. Для туристических баз, охотничьих домов, частных домов презентуют инновационные системы водоподготовки, водоочистки и отопления, продукцию для наружных инженерных систем, очистные системы локального значения и различные аксессуары для отдыха на природе.

И самое главное – цены на выставке от производителей и продукцию можно приобрести со значительной скидкой.

29 апреля посетителей выставки ждёт приятный сюрприз, и не один. В 16.00 пройдёт розыгрыш главного приза – лодки ПВХ "Лоцман К270", предоставленного компанией "Ковчег" (Уфа). В это же время будет определён победитель розыгрыша от ТД "Сила", которому будет вручен лодочный мотор HIDEA 3.5. Условия участия в розыгрышах - на сайте www.karelexpo.ru. У каждого покупателя выставки будет отличный шанс вместе с хорошим настроением увезти с мероприятия ценный трофей.

Место проведения выставки: Петрозаводск, Национальный театр РК (пр. К. Маркса, д. 19), площадь Кирова. Выставка работает: 26-28 апреля с 10.00 до 19.00, 29 апреля с 10.00 до 17.00. Вход свободный.

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