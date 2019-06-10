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Новости. Общество
15:13, 10 Июня 2019
фото: © Игорь Зарембо/ТАСС

В Карелии стремительно растет число укушенных клещами

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В учреждения здравоохранения уже обратились около 2 тысяч человек, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Всего с начала эпидсезона в Карелии зарегистрировано 1969 обращения по поводу присасывания клещей. Среди детей 436, что не превышает среднемноголетних значений.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 15-ти административных территориях республики: Петрозаводск, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы.

С 11 марта управлением введен еженедельный мониторинг за клещевыми инфекциями и обращениями населения в учреждения здравоохранения республики по поводу присасывания клещей.

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-06-10 18:36:37
И Калевальский район клещи уже освоили? Такое впечатление, что врачи с ними не борются, а распространяют.
ПлачУ и ПлАчу
2019-06-10 17:51:57
укушенных считать смешно. так и комаров можно.
Сколько заразных случаев? где статистика? и отношение заразных к укушенным?
бюджет
2019-06-10 16:27:06
Лет 30 взад на энтих клещей даже внимания не обращал, только на лосинных, здоровые и чешутся неприятно, скинешь и все. а нынче проблема: клещи, клещи, клещи. Да химобработку лесов проводить, как в Советском Союзе, НАДО!! И проблем НЕ БУДЕТ!!"
Dredd
2019-06-10 16:38:13
бюджет, ну это же дорого. Это самолеты что ли заводить? Столько денег на клещей. Пусть народишко сам о себе заботится, нечего путать демократию и благополучие.
Гость
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