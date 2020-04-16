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В Карелии продолжается прием заявок на конкурс по благоустройству населенных пунктов

Новости. Общество
18:20, 16 Апреля 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Заявки от муниципальных образований принимаются до 30 апреля, сообщили в Минстрое Карелии.

Победители будут определены к 1 июня 2020 года.

Участие в конкурсе дает возможность населенным пунктам привлечь дополнительные средства на мероприятия по благоустройству – на поощрение победителей направляется 3 млн рублей.

Конкурс проводится в двух категориях:

– городские округа и поселения;
– сельские поселения.

Среди критериев оценки: доля направленных из бюджета поселения и привлеченных средств на благоустройство, освещенность улиц, активность жителей в субботниках и различных проектах, озеленение территории, ремонт фасадов зданий, ливневки, дренажных систем и другие.

Напомним, стало известно, сколько средств районы Карелии получат на благоустройство дворов и парков.

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