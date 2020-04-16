В Карелии продолжается прием заявок на конкурс по благоустройству населенных пунктов

Заявки от муниципальных образований принимаются до 30 апреля, сообщили в Минстрое Карелии.
Победители будут определены к 1 июня 2020 года.
Участие в конкурсе дает возможность населенным пунктам привлечь дополнительные средства на мероприятия по благоустройству – на поощрение победителей направляется 3 млн рублей.
Конкурс проводится в двух категориях:
– городские округа и поселения;
– сельские поселения.
Среди критериев оценки: доля направленных из бюджета поселения и привлеченных средств на благоустройство, освещенность улиц, активность жителей в субботниках и различных проектах, озеленение территории, ремонт фасадов зданий, ливневки, дренажных систем и другие.
Напомним, стало известно, сколько средств районы Карелии получат на благоустройство дворов и парков.
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